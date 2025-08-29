Ciudad Juárez.– En la Plaza de Armas, el Programa Compañeros organizó una vigilia en memoria de las personas que han perdido la vida a causa de una sobredosis, como parte del Día Internacional de la Sensibilización sobre la Sobredosis. La actividad reunió a familiares, activistas y miembros de la comunidad bajo el lema: “Nadie merece morir por usar sustancias”.

Durante el evento, el organismo enfatizó que las sobredosis pueden prevenirse mediante información y acceso a herramientas como la naloxona, un medicamento que revierte los efectos de los opioides y puede salvar vidas en caso de emergencia.

En su pronunciamiento, Programa Compañeros recordó los casos registrados en mayo pasado, cuando cinco jóvenes fallecieron tras consumir una sustancia adulterada con fentanilo en las colonias Oasis y Salvárcar, tragedia que, señalaron, podría haberse evitado con la aplicación oportuna de naloxona.