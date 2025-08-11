Vigilarán maquila EDC cerrada para garantizar pago a empleados

Ciudad Juárez.- El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que el Gobierno Municipal colaborará en la vigilancia de las instalaciones de la maquiladora EDC México, S.A. de C.V., luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitara el aseguramiento del inmueble.

El alcalde explicó que el objetivo de esta medida es impedir que se retiren bienes de la planta y garantizar que estos puedan destinarse al pago de los empleados afectados por el cierre.

“Es algo normal en la ciudad que empresas abran y cierren. La FGE solicitó el aseguramiento del local para que no puedan sacar absolutamente nada y que esos bienes sirvan para pagar a los trabajadores. Les dimos atención”, señaló Pérez Cuéllar.

El alcalde agregó que, pese a esta situación, el municipio mantiene un trabajo constante de atracción de inversiones y adelantó que, este mismo día, sostendrá una reunión con la empresa Pegatron para explorar nuevos proyectos en Juárez.