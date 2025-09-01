Video muestra cómo el tren arrolla y arrastra un vehículo en Samalayuca

Ciudad Juárez.- Durante el sábado y el domingo el tren impactó a dos vehículos en Samalayuca; también hubo personas lesionadas.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 10:00 de la noche del sábado, mientras se realizaba la Feria de las Hortalizas.

En este evento la locomotora arrastró dos vehículos cuyos conductores trataban de mover de las vías, sin embargo, no lo lograron y resultaron gravemente lesionados.

El domingo por la noche, una pick up que estaba estacionada sobre las vías también fue embestida; en este percance no hubo personas lesionadas.