Video: Largas filas para vacunación contra el sarampión

Ciudad Juárez.- Decenas de personas hicieron filas en el exterior del Estadio Juárez para vacunar a sus hijos contra el sarampión.

El grupo de gente hacia fila en orden y estaban a la espera del arribo del personal de la Subsecretaría de Salud para aplicar el biológico.

Para el regreso a clases de nivel básico el próximo lunes, es requisito que los alumnos presenten su esquema de vacunación.

A lo largo del día hubo largas filas en los distintos centros designados para la vacunación en la campaña del fin de semana.