Video: Juarense denuncia agresión a su hija en escuela de EU

Ciudad Juárez.- La juarense Linda Vázquez denunció una agresión física a su hija Laura, de 15 años de edad, por parte de una compañera en East High School en Youngstown, Ohio.

La denunciante indicó que fue el 18 de diciembre del 2023 cuando le llamaron por teléfono para informarle que su hija, quien cursa el noveno grado, había sostenido una pelea dentro de la escuela. Al llegar, un profesor le dijo que a Laura "solo le jalaron el cabello", por lo que hasta ese momento la situación no había pasado a mayores.

Sin embargo, al día siguiente observó que su hija se había puesto un paquete de carne molida entre su espalda y cuello para bajarse la inflamación. Fue en ese momento que su hijo dijo que no solo le había jalado el cabello a su hermana, si no que la golpearon "bien feo", incluso había un video de la agresión.

Posteriormente, una amiga de __, quien también tiene una hija en East High School, le comentó también que se percató que los estudiantes contaban con grabaciones del altercado que se registró en uno de los salones de clases. "Te vas a asustar. Le pegaron bien duro", le dijeron a la señora juarense.

Linda Vázquez señaló que al ver el clip "me solté llorando, no es posible que le hayan pegado así a mi hija".

Laura le comentó a su mamá que fue golpeada a pesar de que en el aula se encontraban dos maestras: una sentada en el interior y otra en la puerta.

Las docentes no intervinieron rápido en el altercado y tampoco llevaron a Laura con al área médica de la institución, comentó la denunciante.

Linda Vázquez ha llevado a su hija al hospital en múltiples ocasiones debido a que sufre dolores de cabeza y de espalda, además de que tiene que estar comprando parches para aliviar las molestias.

Además de las agresiones físicas, a Laura también le quebraron sus lentes, hecho que le afectó en sus calificaciones. Además de que ella tiene miedo de acudir a la escuela.

"Para ella solo de pensar que tendrá calificaciones bajas la pone muy mal con ataques de ansiedad y pánico", dijo la madre de familia.

"La agresora ha tenido otros problemas con otras niñas y no la cambiaron de salón, pero sí a la otra agredida", agregó __ sobre la niña que agredió a su hija.

Linda Vázquez perdió su trabajo por estar al pendiente de la situación de su hija

La juarense compartió que por estar atendiendo a su hija perdió su trabajo, por lo que ha dejado de percibir dinero. "Todo eso me ha afectado", expresó Linda Vázquez.

La primera vez que se tuvo que salir de su espacio laboral fue cuando ocurrió la agresión. Dos días después tuvo que faltar porque se percató que su hija se estaba ahogando y le dolía el pecho. Al ir con un médico, le dijeron que lo que sufría su hija eran ataques de pánico.

Linda abrió una cuenta de GoFoundMe para recaudar dinero para pagar el alquiler de su casa y facturas. Ella es madre de cinco hijos.

"Por el motivo que me quedé sin empleo es porque una compañera de mi hija más grande la golpeó, pedí permiso para salir del trabajo, después tuve que faltar porque la tenía que llevar al doctor por los fuertes dolores que tenía en su cabeza y espalda, me mandaron un mensaje que ya no me presentara a trabajar, y esto me está causando que no tenga un ingreso para pagar mi alquiler y mis facturas de electricidad, gas y agua", se lee en la cuenta que abrió Linda Vázquez.