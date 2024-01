Video: Denuncian a vecina que les arroja gasolina a sus vehículos

en un fraccionamiento de Juárez

Ciudad Juárez.- Colonos del Fraccionamiento Herradura, denunciaron a una de sus vecinas que lleva meses arrojándoles gasolina a sus vehículos, e incluso a dos de las personas que viven en este lugar, lo que ha provocado el temor entre los habitantes del fraccionamiento, ya que incluso han sido amenazados de muerte.

Una de las víctimas comentó que el miedo los tiene sin dormir, ya que en cualquier momento les puede arrojar gasolina a sus vehículos y temen que les prenda fuego.

“Es demasiado, ya me estresé mucho, no he dormido por miedo a que le eche gasolina a los carros y nos queme”, expresó una de las afectadas.

Comentó que la Policía les dijo que ya era necesario acudir a la Fiscalía a interponer una denuncia porque el que les estén rociando gasolina ya es algo muy riesgoso para ellos, lo cual realizaron esta mañana.

Refirió que también les han robado las cámaras de videovigilancia que han colocado en el fraccionamiento.

Narró que durante las noches cuando todos están durmiendo sale a tocar el cláxon de su vehículo para despertarlos, por lo cual la denunciaron ante Ecología pero no atendió el citatorio que le hicieron.

“Yo la verdad no me siento a gusto, hasta he pensado en rentar la casa y buscar otra, porque no estoy a gusto en mi propia casa”, finalizó la afectada.