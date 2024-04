Video: Denuncia fotoperiodista de Juárez agresión por parte de militares

Ciudad Juárez.- Un reconocido fotoperiodista juarense fue agredido cerca de mediodía por elementos de la Guardia Nacional en la zona del bordo del Río Bravo mientras realizaba su labor.

David Peinado relató que acudió a la zona de Altozano, situada entre el bulevar Juan Pablo II e Independencia, esto con el fin de realizar su trabajo periodístico referente a migración.

"Llegué al frente del Altozano, por donde normalmente me subo al bordo para dar recorridos en busca de fotos que tengan que ver con migracion; cuando llegué me fijé que había patrullas de la municipal, fiscalia y ejercito en la rampa para subir, por lo que decidí estacionar mi carro y bajar sin siquiera poner atencion a lo que ellos estaban haciendo. Cuando me bajé, llegó un agente de la Guardia Nacional, a quien le expliqué que era periodista, me pidio que me identificara y me identifiqué, pero me pidió los papeles de mi carro, le dije que no podia pedirme eso, pero que iba a ver si los traía; no los encontré y le dije que no los traía, por lo que empezó a cuestionarme de forma agresiva acerca de por qué no los traía", relató el periodista.

Luego de la actitud más agresiva del elemento de la Guardia Nacional, el fotógrafo advirtió que comenzaría a grabar, mientras que el federal comenzó a empujarlo.

En el video de evidencia de alrededor de un minuto de duración puede escucharse que el agredido le decía al elemento castrense que no invadiera su espacio personal, ya que este lo empujaba y trataba de quitarle su cámara.

De manera prepotente y retadora, el agente de la Guardia Nacional respondió al periodista: "Échame a la Fiscalía".

De manera constante, los elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional acuden a las escenas de crímenes y tratan de extraer a la fuerza los datos personales de los periodistas, lo cual vulnera sus derechos.

Incluso se han llegado a realizar quejas debido a agresiones verbales por parte de los elementos castrenses, ya que estos tratan de tomar fotografías tanto del reportero como de la unidad en la que se transportan.

Aquí el video: