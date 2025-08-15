Video: Así rescataron bomberos y policías a chofer de camión

Ciudad Juárez.- Elementos de diferentes corporaciones de emergencias que acudieron al percance ocurrido en la Acequia Madre, donde cayó un camión de carga se convirtieron en héroes al realizar las maniobras para rescatar al conductor.

El percance ocurrió entre las calles Nardos y Margarita de la colonia Cazadores Juarenses, durante la tarde del viernes.

Un ciudadano capturó en video el momento en el que personal del departamento de Bomberos, Rescate y Seguridad realizaron maniobras para sacar al conductor en una camilla.

Luego de recibir primeros auxilios en el lugar fue trasladado a bordo de una ambulancia a recibir atención médica en una clínica cercana.