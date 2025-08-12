Video: Así luce el Monumento al Cigarro tras fuertes lluvias

Ciudad Juárez.- Luego de las lluvias que azotaron esta noche a la ciudad el conocido monumento al Cigarro quedó inundado.
El gran encharcamiento se registró en la glorieta donde se cruza el bulevar Bernardo Norzagaray y Arroyo de las Víboras.
Las precipitaciones se han registrado especialmente al norponiente, poniente y sur de la ciudad.
La alerta preventiva por la presencia y formación de una tormenta fue emitida por la Dirección General de Protección Civil municipal Por lo cual es importante mantenerse al pendiente de las condiciones climáticas.
