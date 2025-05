Video: Asegura Ángel Zaldívar que no se metió a la fila del puente Libre

Ciudad Juárez.- Ángel Zaldívar, futbolista de los Bravos de FC Juárez, compartió un video en sus historias de Instagram asegurando que no se metió a la gila del puente internacional Córdoba-Américas "Libre" tras ser sancionado por un agente de la Coordinación General de Seguridad Vial.

El delantero mexicano dijo que tenía una cita de servicio para su automóvil Telsa en El Paso, Texas, por lo que se dirigió al puente Libre. Comentó que cuando dio vuelta para agarrar la fila, no había todavía líneas de autos: "en ningún momento ningún carro me pitó o me dijeron que me había metido", agregó.

Después, "llegó un tránsito y me dijo oríllate, yo le dije 'oficial, ¿qué hice?'". Zaldívar indicó que el agente vial le señaló que se metió y él dijo que "en qué momento".

El uniformado le dijo que la fila la tenía que tomar de otro lado, a lo que "El Ingeriero del Gol" gol dijo que no sabía, por lo que pidió su multa, pero que lo dejaran estar en la fila.

El jugador de los Bravos señaló que el elemento de Vialidad estaba prepotente y que lo amenazó con quitarle su vehículo.

Al final, Ángel Zaldívar tuvo que salirse de la fila y volverse a formar. "Sí pude llegar a mi cita", agregó el futbolista profesional.