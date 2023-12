Victoria tiene leucemia y necesita donadores de sangre

Ciudad Juárez.- La pequeña Emma Victoria Posadas Ortiz de cinco años fue diagnosticada con leucemia el pasado mes de mayo, el tratamiento de quimioterapia ha debilitado su sistema, requiriendo transfusiones y plaquetas, por lo que su familia solicita apoyo con donadores de sangre.

Valeria Ortiz, madre de la menor, informó que el diagnóstico es: leucemia linfoblástica aguda.

“Ahorita mi niña acude una vez a la semana a la aplicación de su quimioterapia y le realizan laboratorios antes de aplicarla, en caso de que tenga sus niveles bajos no se le aplica, porque puede tener más complicaciones”, explicó respecto al tratamiento.

Este día Victoria se encuentra en casa, pero ayer se le hicieron transfusiones tanto de sangre como de plaquetas, gracias al préstamo que les hace el hospital. Sin embargo, las unidades deben ser pagadas o repuestas y actualmente adeudan 10 donadores.

Al inicio del tratamiento, familiares y conocidos acudieron a donar, en otros casos la familia pagaba por las unidades de sangre y plaquetas, sin embargo el tiempo y el costo han hecho difícil cubrir los gastos, por lo que recurren a la solidaridad de la comunidad.

“La verdad es de que no solo mi niña lo necesita, hay muchos niños que deben muchas unidades, hay otros niños que gracias a Dios les han estado haciendo donaciones, tanto de sangre como económica y poder pagar las unidades”, apuntó la madre de familia.

Los requisitos para ser donador son:

- Identificación oficial

- Tener de 18 a 65 años de edad.

- Ayuno de mínimo cuatro y máximo ocho horas.

- Evitar comer grasas 24 horas antes.

- No presentar lesiones en el cuerpo.

- No haber tomado medicamentos en los últimos cinco días.

- No haber bebido alcohol en las últimas 48 horas.

- Pesar más de 53 kilogramos.

- En caso de tener tatuajes o perforaciones, que sean de más de un año.

Las personas que cumplan con los aspectos para donar, pueden contactar a la señora Ortiz, o acudir a donar al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social No. 66 con el nombre de Emma Victoria Posadas Ortiz y el número de seguro social 9400820975-4.