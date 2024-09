Viaja a Juárez desde Oaxaca para hallar a su hijo y caso sigue sin avances

Ciudad Juárez.– A más de 2 mil kilómetros de su lugar de origen, la señora Irma Sabino Ortega llegó a Ciudad Juárez a encontrarse con su hija para que ambas fueran sometidas a un análisis de ADN e integrar la información a la base de datos de personas ausentes para localizar a Enrique Torres Sabino, desaparecido en esta frontera el 1 de junio.

Celina Torres Sabino, hermana de Enrique, llegó a esta ciudad a trabajar hace un año, y pese a los comentarios de inseguridad que había escuchado, nunca imaginó que su familia se vería afectada, pues hace tres meses y 18 días su hermano salió de su casa en la colonia Las Haciendas, abordó su auto sin que supieran a dónde se dirigía y no han vuelto a saber de él.

Respecto a los primeros datos surgidos en la búsqueda, la señora Celina dijo que las autoridades solo encontraron el vehículo de su hermano en una escena del crimen donde no estaba Enrique. Las dos personas que iban a bordo dijeron ser víctimas de una agresión, pero no fueron retenidas por las autoridades y ahora no se sabe su paradero para que aporten datos.

El miércoles 31 de julio, un grupo de familias de personas desaparecidas exigían la resolución de los casos y que las autoridades de investigación les dieran resultados. Esa misma fecha, la señora Torres Sabino participó en una reunión con el fiscal César Jáuregui Moreno en las oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez.

A los micrófonos de Netnoticias Celina dijo en ese momento que a dos meses de haber acudido a la Fiscalía y tener la pesquisa de búsqueda, tuvo que proporcionar la información de la desaparición de su hermano “desde cero”, porque el fiscal Jáuregui no sabía al respecto y el nombre de su hermano no estaba en la lista de personas con reporte de desaparición vigentes.

Cortesía

La hermana de Enrique Torres, quien lleva más de tres meses desaparecido, dijo que se siente decepcionada, pues no recibió el acompañamiento necesario y no ha habido avances en el caso pese a la promesa del fiscal general de buscar a los que estuvieron en posesión del auto de Enrique.

“Yo ya tuve que conseguir un licenciado que va acompañarme mañana, primero Dios, a exigirle a el fiscal (…) he ido a Fiscalía, me dijeron que ya había un avance que habían rastreado el teléfono, que ya estaban en eso, que habían encontrado una pista”, compartió afligida por tener que buscar recursos para localizar a su hermano a falta de resultados de la autoridad.

Celina dijo que desde la reunión con el fiscal ya han transcurrido siete semanas, en ese momento se les atendió a ella y a su madre, la señora Irma Sabino, quien tuvo que viajar desde Oaxaca para que le tomaran las pruebas de sangre y ahora no quiere irse de Ciudad Juárez hasta que encuentren a su hijo.

“Me dijeron que van a seguir en eso y que tengo que esperar y esperar. Es todo lo que he obtenido, yo estaba contenta porque me mandaron a hacer la prueba de ADN a mí y a mi mamá, pero de ahí para acá ningún avance, el licenciado anda de vacaciones, para darle unos datos que yo tengo, no hay un día que me tome el teléfono. Todas las investigaciones que yo tengo que le he dado es porque nosotros las hemos obtenido, no por ellos”, compartió la señora Celina.

Actualmente existe una pesquisa que ofrece una recompensa por 200 mil pesos para quien aporte información útil y veraz para localizar a Enrique Torres Sabino, emitida por la Comisión Local de Búsqueda del Estado de Chihuahua, en la cual se facilitan su fotografía y el número de teléfono de emergencias 911 y la línea de denuncia anónima 089 para quien cuente con información.

En estos momentos, la hermana de Enrique dijo que ha buscado el acompañamiento de otras personas familiares de desaparecidos, para que vayan con ella a realizar un plantón, con el objetivo de presionar a las autoridades para ser escuchados y obtener resultados de la búsqueda.