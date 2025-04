Ciudad Juárez.- Una semana después de haber sostenido una reunión con la directora de la Estancia de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) por una denuncia de un caso de abuso sexual, la guardería se encuentra en operaciones y sin aplicar un protocolo de seguridad e investigación, dieron a conocer los padres de familia.

Este martes, los padres y madres beneficiarios de la estancia fueron convocados a una reunión luego de que los días miércoles 26 y jueves 27 de marzo la estancia no dio servicio y personal de investigación estuvo en el lugar, y el viernes 28 hubo consejo técnico, por lo que los alumnos tampoco asistieron.

La reunión de hoy fue en la estancia 32 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (Issste) ubicada en la calle José Garibaldi y avenida De las Américas, en donde no se presentó la directora porque se encuentra de licencia en medio de las quejas de los derechohabientes, quienes fueron atendidos por Hilda Nájera, jefa de departamento de acción social, cultura y deporte del Issste.

El señor Gabriel Arcos Álvarez, dijo que la persona que asistió como representante del Issste desconocía todo sobre lo que ocurría e intentó minimizar los señalamientos y el hecho de que ya existen denuncias y casos positivos a abuso sexual.

“Estamos atendiendo cuestiones de inseguridad de los menores, que hay algunas carpetas de investigación de abuso, que están en Fiscalía. La problemática se atendió con la licenciada Hilda Nájera (…) ella ahorita no nos pudo dar una respuesta, no nos pudo decir cuáles son las estrategias que va a seguir el Issste, no nos pudo dar una solución en nada de la problemática que se le presentó. Son golpes, niños que se regresan orinados, defecados”, dijo.

Afirmó que hay un grupo de familias que han estado buscando a responsables del Issste desde hace más de un año por inconsistencias y descuidos en la atención a los menores.

De acuerdo con la propia información que la estancia ofrece a los padres de familia en el área de recepción, la EBDI 32 cuenta con alrededor de 400 usuarios, que tienen entre 45 días de nacidos hasta 5 años de edad porque es área de educación inicial y preescolar.

“Desconocemos el número total (de víctimas) porque todos los días van a Fiscalía, les hacen los peritajes correspondientes, algunos salen negativos, otros salen positivos. Venimos a escuela segura (Seech) a solicitar que nos apoyen cerrando la estancia para que no estén en riesgo los niños, ya que no nos pueden dar una respuesta ya que hay positivos en diferentes salas, salones y queremos que lo frenen de golpe, que nos ayuden a llevar un proceso jurídico con los padres afectados”, dijo el señor Arcos.

Los padres de familia consultados por este medio describieron la situación, su preocupación y la información a la que han tenido acceso.

“Se quiere llegar a un acuerdo, ahorita no existe ninguno, ahorita no hay directora, se incapacitó; pudieron (el Issste) a una supuesta encargada. Yo no he tenido inconformidades, pero sí me genera mucha incertidumbre esto, quiero saber cómo van a arreglar y a remediar”, dijo uno de los papás que se identificó como Alejandro.