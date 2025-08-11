Versión: Economía cancela entrada de avisos automáticos de exportación

Ciudad Juárez.– El pasado fin de semana, la Secretaría de Economía publicó un documento dirigido a los usuarios del Comercio Exterior en el que da a conocer que los Avisos Automáticos de Exportación ya no entrarán en vigor.

Así lo dio a conocer Marcelo Vázquez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (Anierm), aunque reconoció que la medida aún no ha sido oficializada por la dependencia a través del Diario Oficial de la Federación.

Recordó que el pasado 3 de junio esta dependencia federal publicó un acuerdo que obligaba a los exportadores a realizar este Aviso Automático de Exportación por cada pedimento.

“Para hacer cada exportación, las maquiladoras tenían que mandar este aviso y luego esperar una respuesta de la Secretaría de Economía, que se tardaría hasta 10 días. Bueno, pues este fin de semana la Secretaría de Economía publicó un documento dirigido a los usuarios del Comercio Exterior en el que dice que estos avisos automáticos ya no entrarán en vigor, ni hoy ni nunca”, expuso el dirigente de la Anierm.

Esta decisión de la Secretaría de Economía fue calificada por el empresario como una buena noticia, pues según las estimaciones realizadas por este organismo el pasado mes de junio, este trámite afectaba a casi todas las maquiladoras, es decir, a poco más de 250 industrias y unos 200 mil empleos.

Desde que se publicó al cierre del primer semestre, varias organizaciones iniciaron un cabildeo a nivel nacional, principalmente Index, por ser la más afectada, además de Anierm por la cantidad de exportadores que agrupa.

Primero se logró una prórroga hasta hoy, 11 de agosto, y finalmente se consiguió que este trámite fuera cancelado definitivamente.

Para el empresario, este es un ejemplo de colaboración entre gobierno e iniciativa privada, y una prueba de que sí se puede tener diálogo entre el gobierno y el sector productivo.

“Por lo pronto, ya no tendremos que estar mandando este aviso, que era un trámite burocrático e innecesario, porque la información que intentaban recabar ya la tiene Hacienda. Además, es una muy buena noticia para Juárez que le hayan dado palo definitivo a esta medida”, expresó Vázquez Tovar.

Los empresarios importadores y exportadores esperan que este aviso que dio el viernes la Secretaría de Economía se publique en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación para tener completa certeza.