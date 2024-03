Versión: Cae uno por robo en Recaudación de Rentas

Ciudad Juárez.– De manera extraoficial trascendió que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la Zona Norte cumplimentaron una orden de aprehensión contra un empleado de la Oficina de Recaudación de Rentas de la Unidad Administrativa "José María Morelos y Pavón", señalado por participar en el robo de 700 mil pesos de la dependencia estatal el pasado 29 de febrero.

En la versión se agregó que originalmente, Gilberto M.S. había sido detenido por el delito de resistencia a particulares durante un cateo en su domicilio y que tras vencerse el plazo de 48 horas, un juez giró una orden de arresto.

El sábado, el detenido será presentado en una audiencia de vinculación o no a proceso.

El pasado jueves, la FGE informó en un comunicado "que derivado de labores de inteligencia e investigación, se cumplimentaron dos órdenes de cateo en igual número inmuebles, ubicados en las colonias Las Palmas y Los Parques, la tarde de este jueves".

En el documento se dio a conocer que los agentes investigadores aseguraron en uno de los domicilios intervenidos evidencia relacionada con el robo.

Se espera que en breve la FGE emita información sobre el caso.

No le dieron derecho ni hacer una llamada: Acusan familiares en redes sociales

Familiares Gilberto M.S. denunciaron en redes sociales abusos durante el cateo y señalaron que al detenido “no le dieron ni el derecho de hacer una llamada”.

La mujer explicó que algunos días no se encuentra en la ciudad y que el pasado jueves al llegar a su casa se topó con el operativo y que su marido se encontraba desaparecido.

“Llegue a la casa y había unos ministeriales en el estacionamiento dentro (propiedad privada) traían el control de las cocheras y las llaves de la casa, toda la noche se quedaron ahí me dijeron los vecinos, pues ya de madrugada entraron y sembraron el dinero, preguntaron si tenía cámaras el depa (sic.) o si había cámaras afuera, qué raro no?”, acusó un familiar en Facebook.

“Pues me dijeron que estaba detenido por robo a Recaudación, no le dieron el derecho a hacer una llamada, nadie nos avisó nada, me amenazó el comandante que me las iba a ver con él si llamaba a un Licenciado, me quitaron $400 dólares, que yo traía, nos robaron el dinero que teníamos guardado, se llevaron los cargadores de los celulares, unos relojes, nos quitaron los celulares a mi hija y a mí para que no grabáramos nada, destruyeron todas mis cosas, llamamos a un abogado penalista y hallo muchas fallas desde el momento de su detención, le negaron todos los derechos, de mi casa se llevaron todas las llaves extras que tenemos de los carros y la casa. Lo desaparecieron por más de 24 horas” agregó la denuncia.