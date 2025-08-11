Ciudad Juárez.- Dos escoltas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron agredidos a balazos la tarde de este lunes.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Paseo de Borja y Paseo de Aragón, en el fraccionamiento Jardines de Aragón.

Según los primeros datos aportados por las autoridades, uno de los escoltas falleció, mientras que el otro resultó herido.

La zona de la agresión fue resguardada por elementos de la Policía Municipal (SSPM) y Estatal (SSPE).