Versión: Agente atentó contra su vida en Estación Valle

Ciudad Juárez.- El elemento de la policía Municipal que fue localizado sin vida en la Estación Valle, atentó contra su vida utilizando su arma de cargo, informaron autoridades.

El hecho ocurrió en el sector policial ubicado en el cruce de las calles Iturbide en Ignacio Aldama, en el fraccionamiento Santa Isabel.

Un elemento investigador informó de manera extraoficial que el uniformado utilizó su arma para dispararse.

Fueron compañeros quienes reportaron el hecho y acordonaron la zona alrededor de la estación.

La Fiscalía General del Estado (FGE) llegó para emprender una investigación en torno al hecho y descartar que se trate de un evento doloso.