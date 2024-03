Verán una chulada de camiones que vienen: Maru Campos

Ciudad Juárez.- En su visita a la ciudad, la gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, informó que los nuevos camiones del BRT ya están por llegar a la entidad y aseguró que Juárez tendrá un transporte digno.

Dijo que ya están por llegar al país, pues las unidades ya fueron concluidas en Colombia, solo están en la espera de su llegada y que no haya ningún problema en las aduanas, pero aseguró que están en completo orden, con todas sus licencias y permisos.

"Es que no nos damos cuenta del mugrero que nos heredaron y que es más difícil arreglar lo que nos dejaron, que haberlo tirado desde un principio, ¿por qué no lo tiramos desde un principio? porque era sacar 300 millones de pesos o más, que no tenía el Gobierno del Estado para pagárselo al Gobierno Federal porque ese dinero se lo dio el Gobierno Federal al Gobierno anterior, para construir el BRT, entonces hubiéramos tenido que regresárselo con sanciones, decidimos entonces ver la forma de poderlo arreglar".