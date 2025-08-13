Venía de EU a consultorio de Simi; muere tras ser atendido

Ciudad Juárez.- Cruzó la frontera para ser atendido en un consultorio de farmacias Similares y finalmente, un hombre murió la noche de este miércoles.

El hecho fue reportado mediante el servicio de Emergencias 911 en la avenida Juárez, cruce con Cristóbal Colón, en la zona del Centro Histórico.

Testigos señalaron que el hombre de 76 años que padecía enfermedades crónicas cruzó junto a su familia desde El Paso, Texas para atenderse en la urbe fronteriza.

Luego de recibir la atención, presuntamente fue inyectado por el médico y al paso de algunos instantes, el malestar no cesó y el hombre pereció.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) entrevistaron a familiares y personal médico.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) descartaron algún factor o práctica que pusiera en riesgo al hombre.