Ciudad Juárez.- Pese a la restricción de venta de comida chatarra en escuelas publicas de la ciudad, algunos vendedores de comida chatarra nuevamente se instalaron en las afueras de los planteles educativos para llevar a cabo sus ventas.

Durante una visita en un plantel de la localidad se observó por lo menos a tres vendedores de comida chatarra al exterior del plantel, y entre los artículos que se observaron en venta habían algodones de azúcar, bolsas de chicharrones, tostadas, nieves de garrafa y papitas.

Fue en el mes abril cuando a nivel nacional se decretó que las escuelas públicas de la ciudad deberían de retirar de sus cafeterías los alimentos altos en azúcares y grasas, esto con el objetivo de promover la alimentación saludable desde la infancia.

En ese sentido autoridades municipales implementaron operativos en las afueras de las escuelas advirtiendo a los vendedores sobre un rango de lejanía que debían respetar para realizar sus ventas, sin embargo durante este regreso a clases esto fue ignorado.

Al consultar en la dirección de Regulación Comercial acerca de los operativos, no se obtuvo respuesta por parte de la autoridad competente.