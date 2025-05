Ciudad Juárez.- En el marco de un proyecto de ampliación para el puerto fronterizo de Guadalupe-Tornillo, las autoridades del Condado de El Paso reiteraron que el cruce se convertirá en una alternativa para los transportistas que actualmente utilizan el Puente Internacional Córdoba-Américas para trasladar mercancías.

Lo anterior, debido a que, de acuerdo con la vecina ciudad y los representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua, la estructura tiene toda la capacidad para absorber los 2 mil cruces de carga que pasan por el también llamado Puente Libre. Cabe recordar que el carril para tráileres de dicho puerto terrestre cerrará de manera permanente a principios de 2026.

"Una de las cosas que yo he dicho es que, si no tuviéramos el cruce de Tornillo, lo hubiéramos tenido que hacer de todos modos. Estamos hablando de que hubiera sido una inversión de hasta 300 millones de dólares. Tomó tiempo la obra, pero ya está lista y la tenemos en el momento perfecto. Queremos facilitarle la vida, no queremos complicar a las maquilas", explicó el juez del Condado de El Paso, Ricardo Samaniego.

Por su parte, la comisionada del Tercer Distrito del Condado de El Paso, Iliana Holguín, indicó que, si bien no será la única opción de cruce, se seguirá trabajando para que toda la industria de la zona norte conozca la estructura y sus beneficios en materia logística.

"Sabemos que no va a ser la única opción. También está Ysleta-Zaragoza, está Santa Teresa, pero sí tenemos la misión de enseñarle a Juárez y a la industria mexicana las bondades del cruce. Que tiene tráfico y que, aunque tiene distancias más largas que otros cruces, se puede pasar sin ningún problema", añadió.

Tal es la intención de impulsar el uso del puerto terrestre que, inclusive, se develó la campaña publicitaria que comenzará a verse tanto en Juárez como en El Paso. Esta lleva por nombre “Cruza por Tornillo, tiene más sentido”.

De acuerdo con el Departamento de Desarrollo Económico del Condado de El Paso, el estudio para determinar la expansión de Guadalupe-Tornillo deberá realizarse en un total de 11 meses, de la mano del Instituto Hunt, la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), la empresa HDR Consulting y la constructora Coconar del lado mexicano.

"Lo que vamos a hcer es que vamos a identificar el origen de la cargas que cruzan por Tornillo, su destino final, la frecuencia con la que cruzan, la distancia, el combustible que gastan. Este es un estudio a corto plazo para determinar a que empresas sí les conviene usar el puerto de Tornillo. En tiempo vamos muy bien, todas las empresas que están contribuyendo al estudio van muy bien. Esta misma sesión técnica la queremos emular hacia el interior de México", detallo el directo del Departamento de Desarrollo Económico del Condado de El Paso, Roberto Ranson.

Asimismo, el estudio y su subsecuente proyecto de obra serán presentados el próximo mes de junio en una reunión binacional con representantes federales de México y Estados Unidos. De igual manera, el proyecto se expondrá a las industrias de Torreón, Durango y la ciudad de Guadalajara.

"Para nosotros es una gran oportunidad. Yo los invito a toda la industria a que crucen por mi pueblo, por la derrama económica que nos va a dejar y porque el lugar es una buena opción para todos los traileros", remató el presidente municipal de Guadalupe, Lorenzo Tarango.