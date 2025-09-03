Vehículo cae a un barranco en la Galeana

Ciudad Juárez.– La mañana de este miércoles, un conductor perdió el control de su vehículo y terminó cayendo a un barranco en el cruce de las calles Copilco y La Quemada, en la colonia Galeana.

Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial acudieron al lugar para asegurar el área y supervisar el retiro de la unidad.

No se reportaron personas lesionadas durante el accidente y el conductor se encuentra fuera de peligro.

Posteriormente, las autoridades se encargaron de retirar el vehículo y restablecer la circulación en la zona afectada.