Ciudad Juárez.- Con motivo de las jornadas de vacunación antirrábica que se realizan en diferentes puntos de la ciudad, se ha convocado a los juarenses a llevar a sus mascotas, sin embargo, hay quienes se han organizado para llevar a los animalitos en condición de calle.

Los requisitos para que la comunidad acceda a las vacunas es presentarse en los módulos en el horario establecido, que la mascota no presente síntomas de enfermedad y tenga de un mes de vida en adelante.

“Mugrosa” es una perrita adulta de talla mediana, de pelaje amarillo y liso, que desde hace aproximadamente un mes fue observada por vecinos de la colonia Zaragoza, quienes se ocuparon de atenderla y darle comida, debido a que deambula por las calles en donde también pasa la noche.

La señora Verónica Reyes, quien tiene seis perros chihuahua, dijo que desde que la vio buscó atenderla, pero no puede adoptarla porque tiene perros más pequeños con los que no podría convivir.

Por lo que optó por cuidarla aún estando fuera de su domicilio, como no aceptó que la bañara la limpió con toallitas húmedas, le ha brindado alimento y agua. Además, compartió que ha visto cómo otros vecinos le sirven croquetas y agua, por lo que entre todos la cuidan.

“Yo le llamo apestosa porque llegó oliendo a perro muerto y la limpié con wipes porque quise con agua y no quiso. Le doy agua y de comer, cuando hace frío, ahora que ha hecho frío le saco una cobija. Pero pues adentro no (la puedo tener). Yo sí me apunto a cuidarlos y que entre todos los cuidemos”, compartió la señora Verónica.

La dirección de Vectores y Zoonosis de la Secretaría de Salud del Estado continuará visitando otros sectores de la ciudad dando a conocer los puntos con anterioridad para que la comunidad se prepare y acuda a los módulos establecidos.