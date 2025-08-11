Ciudad Juárez.- Habitantes de la calle Chichimecas, en el cruce con Acolhuas, en la colonia Azteca, reportaron que aguas negras se han estancado en la bajada de dos pendientes desde hace aproximadamente un mes, generando graves problemas de salud.

Los vecinos explicaron que el agua estancada produce un fuerte olor que penetra en las casas a través de los aires acondicionados, además de incrementar la presencia de moscas y mosquitos en la zona.

Los denunciantes aseguran que esta situación afecta la calidad de vida de las familias y representa un riesgo sanitario importante.

Por ello, hacen un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que atiendan el problema y eviten que continúe el perjuicio a los residentes del área.