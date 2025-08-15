Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia El Barreal, en las calles 20 de Noviembre y Guatemala, reportaron un estancamiento de aguas negras que afecta el paso vehicular.

Los habitantes afirmaron que los olores son insoportables y representan un riesgo para la salud de la comunidad.

Además, señalaron que el agua estancada genera la proliferación de mosquitos, lo que podría aumentar la posibilidad de enfermedades transmitidas por estos insectos.

Los vecinos indicaron que las calles en ese punto también se han visto afectadas, ya que se han formado baches debido al estancamiento del agua y que llevan meses viviendo esta problemática sin que las autoridades intervengan.

Hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan la situación y restablezcan condiciones sanitarias adecuadas en la zona.