Ciudad Juárez.- Desde el viernes pasado ciudadanos de la colonia Anapra no cuentan con suministro eléctrico, lo que ha resultado en la pérdida de varios electrodomésticos debido a un problema con la corriente eléctrica. Según relatos de los afectados se trata de una sobrecarga eléctrica que provocó la quema de aires acondicionados, microondas, cafeteras y refrigeradores.

Los residentes afectados reportaron el incidente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde se les informó que la reparación podría demorar debido a la alta demanda de servicios similares en la ciudad.

"De repente hubo un fuerte aumento de la luz, como una descarga y fue entonces cuando se quemaron todos los electrodomésticos. Esto ocurrió por un cable que cortaron con una máquina que pasó. Además, las facturas de luz llegan muy altas y no es justo que no vengan a solucionar el problema", comentó la señora Alicia, quien proporcionó el número de reporte: 0406334490.

El incidente ha afectado a unas 20 familias en la calle Pargo y Congrio.

Karina Reyes, otra de las afectadas expresó su frustración: "Perdí mi refrigerador, lavadora, mini split y un abanico. Les pregunté que quién iba a reponer los electrodomésticos dañados y dijeron que tendría que esperar 30 días".

Otro residente, Manuel Aguilera, explicó que desde el viernes no tienen electricidad: "La luz regresó por unos 2 minutos, prendimos el abanico y comenzó a hacer un ruido extraño. No sabemos qué se dañó, pero desde entonces no hemos tenido luz. También se nos echó a perder la comida que compramos".

Los vecinos afectados están preocupados por la falta de respuesta inmediata de las autoridades eléctricas y esperan que el problema sea resuelto lo antes posible para evitar más pérdidas y contratiempos.