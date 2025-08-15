Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia El Barreal, en la avenida Reforma y Plan de Ayala, reportaron un bache que desde hace aproximadamente más de dos semanas se ha ido extendiendo.

Uno de los habitantes mencionó que ha colocado cajas de cartón para advertir a los automovilistas, ya que varios vehículos han caído en el bache, incluyendo uno que sufrió la ponchadura de una llanta.

Afirmaron que agentes de Seguridad Vial han pasado por la zona, pero únicamente se han asomado y no han colocado señalamientos preventivos.

Los vecinos hacen un llamado a las autoridades para que atiendan la situación y eviten más daños a los vehículos o posibles accidentes.