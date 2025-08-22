Ciudad Juárez.- Una mujer de alrededor de 75 años de edad fue auxiliada por vecinos y personal de una farmacia cuando salió asustada de su domicilio al percibir un intenso humo que rodeaba su vivienda.

La mujer salió por su cuenta pero al observar que la humareda se encontraba sobre su casa entró en crisis, por lo que los vecinos la acompañaron y le brindaron líquidos para que bebiera y se tranquilizara.

“Es una señora grande como de 75 años, ella salió sola, pero estaba muy asustada”, escribió la trabajadora de la farmacia, quien prefirió reservar sus datos.

De acuerdo con los primeros datos surgidos en el lugar, la quemazón ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Justo Sierra y Henequén; el fuego se esparció y afectó a dos talleres mecánicos aledaños.

Los vecinos permanecieron atentos a los trabajos de tres máquinas extinguidoras y dos vehículos cisterna para contener las llamas.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales que aún se encuentran siendo cuantificados por el personal de Protección Civil; mientras que la causa del incendio no ha sido esclarecida.