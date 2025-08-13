Ciudad Juárez.- Habitantes de la colonia Felipe Ángeles reportaron afectaciones graves en la calle Juchitlán, cruce con Centauro, tras las recientes lluvias. La calle se desbarrancó debido a la pendiente, quedando completamente intransitable.

El deslizamiento expuso el tubo general de agua potable, mientras que el lodo ingresó a algunas viviendas, provocando daños materiales y derribando la barda de un patio particular.

Vecinos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan la situación a la brevedad y eviten riesgos mayores para los habitantes del sector.

Se espera la llegada de personal de las autoridades para evaluar los daños y resguardar la zona afectada.