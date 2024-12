Ciudad Juárez.- Cristóbal Juan José Sánchez de León, de 58 años, conocido como “El Vale”, vive desde hace dos meses en una casa de campaña improvisada frente a lo que fue la ferretería “El Miguelón”, ubicada en el kilómetro 30 de la carretera a Casas Grandes, en la colonia Tarahumara.

El hombre, quien fue desalojado de la vivienda que ocupó por años, relata cómo su situación cambió drásticamente:

“Yo vivía enfrente. El dueño vino y tiró la casa cuando yo no estaba. Era velador a una cuadra, y cuando regresé, la casa estaba desbaratada, mi ropa regada y las pocas cosas que tenía estaban destruidas. Nunca me avisó, solo me dijo que recogiera mis cosas. Desde entonces vivo en esta casa de campaña, con una bolsa para dormir y algunas cobijas que me ayudan a sobrellevar el frío”.

A pesar de las dificultades, “El Vale” trabaja como vigilante y ayudante en la comunidad, incluso apoyando a vecinos tarahumaras en tareas como recoger basura, cuidar propiedades y repartir madera reciclada. Es conocido por ser confiable y trabajador, razón por la cual los habitantes del sector le confían sus hogares mientras están fuera.

Además de sus labores, “El Vale” cuida a tres perros y dos gatos, mientras mantiene la esperanza de mejorar sus condiciones. Solicita apoyo en forma de despensa, ropa, un rotoplas para almacenar agua, una bicicleta para facilitar sus recorridos y una carretilla nueva para sus trabajos.

Cristóbal también sueña con construir una vivienda en el terreno donde reside, algo que su hijo Alejandro, de 28 años, y su familia han considerado. Sin embargo, asegura no querer ser una carga para ellos.

“Lo que Dios ponga en sus manos será bien recibido. Me da vergüenza pedir, pero la necesidad me obliga. Quiero un cambio de ropa para Navidad y, si es posible, una bicicleta para ir al supermercado y trabajar más rápido”, dijo.

Quienes deseen apoyar a “El Vale” pueden acudir directamente al lugar donde vive o contactar a NetNoticias para hacerle llegar su ayuda.