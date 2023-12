¿Vas a salir de viaje?, necesitas estos permisos

Ciudad Juárez.- La temporada de vacaciones por fin de año y fechas navideñas está a la vuelta de la esquina, y muchas personas buscan salir de viaje con distintos destinos, sin embargo, muchas veces es necesario tramitar permisos para poder abandonar la ciudad o el país; aquí te decimos cómo tramitarlos.

Si su automóvil tiene placas fronterizas, hay restricciones para poder salir de la ciudad, por lo que es necesario tramitar un permiso temporal o fianza en la sucursal de Banjército que está situada en la garita del Kilómetro 30, por la carretera Panamericana.

Para poder realizar el trámite, es necesario presentar los siguientes documentos:

Licencia de conducir vigente.

Comprobante de seguro.

Original y copia del título de propiedad.

Documentos para verificación de parentesco en caso de que la unidad pertenezca a algún familiar.

Pagar una tarifa de 45 dólares más impuestos.

El permiso tiene un plazo de 180 días, por lo que al momento de que se concluya este, es necesario darlo de baja, para evitar recargos con el SAT.

Para extranjeros en condición de visitantes es necesario:

Título de propiedad o registro de placas vigente que los acredite como propietarios del vehículo, emitido por la autoridad competente del país extranjero.

Contrato de arrendamiento a nombre del importador, con la carta de la arrendadora que autorice la importación temporal del vehículo.

Contrato de crédito a nombre del importador.

Documento que acredite la relación laboral del importador y el documento que acredite la propiedad del vehículo por parte de la empresa.

Declarar bajo protesta de decir verdad, que se comprometen a retornar el vehículo de que se trate, dentro del plazo autorizado y a no realizar actos u omisiones que configuren infracciones o delitos por el indebido uso o destino del mismo.

Pagar una fianza de 51 dólares más IVA.

Dejar un depósito en garantía mediante esta relación: modelos 2007 y posteriores, 400 dólares; modelos 2001 a 2006, 300 dólares; y modelos 2000 y anteriores, 200 dólares (este se regresará al dar de baja la fianza).

Si eres mexicano y tienes pensado viajar a Estados Unidos, es importante solicitar el permiso I-94, el cual es tramitado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y es necesario únicamente para aquellos que buscan internarse más allá de 25 millas (40 kilómetros aproximadamente) al interior del país; para la obtención de un permiso I-94 es indispensable contar con un visado vigente de los Estados Unidos.

Este aplica para personas que son admitidas a los Estados Unidos, ajustan su estatus mientras están en el vecino país o extienden su estadía.

De acuerdo con la página del U.S. Citizenship and Immigration Services, un oficial del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) adjunta el Formulario I-94 al pasaporte del visitante no inmigrante al momento de ingresar a Estados Unidos.

Asimismo, el visitante debe salir de Estados Unidos en o antes de la fecha de salida sellada en el Formulario I-94. El plazo se indica en Admit Until Date (Admítase hasta la Fecha en el Formulario I-94 electrónico). El número del Formulario también se conoce como Número de Salida o Número de Registro de Admisión.

La Forma I-94 puede solicitarse en línea mediante este enlace, o bien, solicitarse vía terrestre en los puntos de revisión de CBP y tiene un costo de 6 dólares.

Para poder tramitar un permiso, el viajero deberá proporcionar una dirección en los Estados Unidos del lugar que piense visitar, sea este un lugar público (parque de entretenimiento, centro comercial, museo, etcétera) o un domicilio privado.

En caso de arribar por un puerto, ya sea marítimo o aéreo, la forma se entregará durante la admisión.

Para adentrarte en el vecino país en su vehículo es necesario llevar la licencia de conducir, tarjeta de circulación, que el automóvil tenga placas y tener una aseguranza de cobertura amplia.

La oficina del CBP reveló que no va a haber personal para declaraciones, por lo que no se puede ingresar al país carnes, plantas, pesticidas, frutas ni verduras.

En la última semana, previa a Navidad, se ha registrado un incremento en cuanto a tráfico en puentes internacionales, así como en la carretera Panamericana, por lo que es importante tomar en cuenta un posible tiempo extra en el camino.