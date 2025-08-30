¿Vas a El Paso? Así lucen los puentes internacionales

Ciudad Juárez.– Este sábado los tiempos de espera para cruzar a El Paso, Texas, oscilan entre los 45 minutos.

Durante un recorrido por los cruces internacionales, se observó que el puente Libre mantiene filas que se extienden por la ready lane detrás del puente peatonal de El Chamizal, mientras que del lado de Pérez Serna la fila se aprecia hasta detrás de la X.

Para usuarios que cruzan por el Santa Fe, se reportan filas que se extienden apenas detrás de la caseta de cobro, sin embargo, una vez que se paga se observa lleno.

Finalmente, por el Zaragoza usuarios reportan fila que se extiende hasta la plaza Waterfill, una vez que se paga, está poco a más de medio puente.

El reporte en tiempo real se puede seguir en la siguiente liga.