Ciudad Juárez.– En una reciente entrega de rehabilitación de un parque público, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía para cuidar los espacios que el municipio ha venido recuperando, y es que en el lugar se observó que algunas de las áreas de juegos recientemente intervenidas, ya había sufrido vandalismo.

“Es un tema, en la gran mayoría de los casos, la gente los cuida, pero sí hay casos donde se vandalizan. Cada entrega que hacemos, hacemos esa reflexión con los ciudadanos para que los cuiden, porque al final es una ciudad tan grande que es imposible estar en todos lados”, expresó el edil.

Destacó que aunque se ha avanzado en generar conciencia entre la población sobre el cuidado del entorno urbano, aún queda camino por recorrer.

“Es una petición, honestamente pienso que en estos cuatro años hemos logrado que haya mucha mayor conciencia, no al 100 por ciento, pero vamos avanzando y vamos a seguir trabajando para que haya conciencia en la gente”, afirmó.

El mandatario dijo que su administración ha hecho un esfuerzo por rehabilitar las areas de convivencia, y adelantó que este fin de semana tendrán algunas entregas de parques rehabilitados.