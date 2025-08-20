Ciudad Juárez.- Durante la temporada vacacional de verano, seis planteles de educación básica han registrado daños por robos y actos de vandalismo, informó la Subsecretaría de Educación Zona Norte, que colabora con corporaciones de seguridad e investigación para dar con los responsables.

La maestra Marisa Cardona Gurrola, coordinadora del Programa de Convivencia Escolar, indicó que antes del inicio del receso escolar se envió un oficio a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) para reforzar la vigilancia en las escuelas, especialmente durante las vacaciones cuando no hay personal de guardia, y para que vecinos reporten cualquier actividad sospechosa.

Entre los casos más destacados, en el Jardín de Niños Pulgarcito, ubicado en la colonia Puerto Anapra, se reportó la caída de una barda durante las lluvias de junio. Posteriormente, ante la falta de protección perimetral, se registró vandalismo con vidrios rotos.

Denise Ahumada

El Jardín de Niños Xitlali, en la colonia Felipe Ángeles, y la Secundaria Estatal 3083 también sufrieron actos de vandalismo.

Respecto a los robos, tres planteles reportaron daños materiales:

La Telesecundaria Tarahumara, en la colonia Tarahumara, sufrió el robo de una televisión de 42 pulgadas, dos proyectores, dos tanques de gas, un cilindro, dos engargoladoras y una bocina.

La Primaria Ignacio Zaragoza, en la calle Ramón Rayón y De las Milpas, registró robos en su área de cocina, incluyendo un tanque de gas y sartenes.

La Primaria Adolfo López Mateos, en la colonia Valle Dorado, reportó el hurto de un tubo de cobre.

“La información completa llegará la próxima semana, cuando los supervisores y directores regresen a sus planteles y reporten incidencias adicionales”, señaló la funcionaria estatal.

Durante el ciclo escolar 2024-2025, se registraron 25 casos de robos, siendo tres durante las vacaciones de invierno y cuatro en Semana Santa. Cardona Gurrola destacó que estas cifras son menores comparadas con el 2020, cuando se registraron hasta 70 incidentes por la falta de personal en las escuelas.