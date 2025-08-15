Van vs talleres irregulares en San Pancho; preparan operativos de ordenamiento

Ciudad Juárez.– El Gobierno Municipal dio a conocer que continúa con los operativos de reordenamiento urbano en diversos sectores de la localidad, y tras diversas quejas recibidas en la zona conocida como "San Pancho", se advirtió que habrá operativos especiales.

Gibrán Solís, director de Limpia, informó que se tiene conocimiento de que en la colonia Fray García de San Francisco, mejor conocida como "San Pancho", algunas viviendas son utilizadas como talleres mecánicos y establecimientos para venta de auto partes, actividades que complican la convivencia vecinal al obstruir banquetas y calles.

“La semana pasada nos dieron la información de un taller que operaba de manera irregular, acudió una parte del equipo ya que en esta zona traemos denuncias pendientes de locales, establecimientos que funcionan como venta de autopartes, talleres de reparación mecánica y para carrocería y pintura”, dijo el funcionario.

Solís hizo el llamado a los juarenses que se encuentren en esta modalidad a que regularicen su situación, pues en próximas fechas estarán acudiendo a realizar los operativos y se aplicarán las sanciones correspondientes en caso de incurrir en una falta.