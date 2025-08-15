Ciudad Juárez.– Supera las 60, la cantidad de consumidores que han acudido a la Oficina de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a interponer una queja para cancelar su servicio de funerales a futuro, dio a conocer el titular de esta oficina.

Omar Miramontes, jefe de la Oficina de Defensa del Consumidor en Juárez (Odeco), explicó que, aunque en las últimas dos semanas la afluencia bajó un poco la cantidad de quejas contra empresas funerarias de la ciudad, la cifra ya supera las 60 denuncias de consumidores que buscan cancelar el servicio de servicios funerarios a futuro.

Este tipo de denuncias suceden en el marco del hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud. Los cadáveres que debían ser cremados fueron ocultos y apilados en el sitio.

"Ahorita son más de 60 quejas…aunque las puertas de Profeco están abiertas a las atenciones para quien guste atender un caso de este tipo o uno diferente, las primeras audiencias serán el próximo mes en el inicio", indicó Miramontes.

El funcionario federal pidió a los consumidores que buscan acudir a la dependencia en busca de las alternativas en esta problemática, que lleven la documentación con la contratación que les hayan entregado en la funeraria, "con eso les hacemos una serie de preguntas y armamos el expediente", dijo Omar Miramontes.

El horario de atención en esta oficina federal ubicada en la parte oriente del Centro Comercial Plaza de las Américas, es entre 9:00 de la mañana y 3:00 de la tarde.