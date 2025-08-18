Ciudad Juárez.– Este lunes inició la tercera semana de incorporación a la pensión Mujeres Bienestar, que otorga el Gobierno Federal a mexicanas a partir de los 60 años de edad. En Juárez ya se han inscrito más de 20 mil mujeres.

El director regional de Programas para el Bienestar, Omar García Palomares, informó que al corte del sábado 16 de agosto se habían registrado 8 mil mujeres adicionales a las que ya contaban con la pensión durante el cuarto bimestre del año.

Las autoridades del Bienestar señalaron que actualmente más de 34 mil mujeres en Chihuahua son beneficiarias de esta pensión, de las cuales 12 mil 375 corresponden a la región Juárez y fueron incorporadas durante el periodo de registro de 63 a 64 años.

La jornada de inscripción inició el viernes 1 de agosto y concluirá el sábado 30 del mismo mes. En la región Juárez se instalaron 11 módulos de atención, con horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.:

Centro Comunitario Kilómetro 20

Parque Galeana

Parque Borunda

Centro Comunitario Eréndira

Polideportivo Revolución

Parque Ampliación Aeropuerto

Plaza Zaragoza

Parque Torres Sur

Unidad Deportiva Oriente Siglo XXI

En el municipio de Praxedis G. Guerrero, la atención se brinda en el Centro Integrador de Desarrollo (CID) ubicado en la calle Coahuila y Guadalupe Victoria, mientras que en el municipio de Guadalupe el registro se realiza en el CID de la avenida Miguel Hidalgo 128.

El programa Mujeres Bienestar fue creado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al inicio de su administración, con el objetivo de apoyar a mujeres que fueron trabajadoras del hogar o no contaron con seguridad social, y que al llegar a la edad adulta carecen de acceso a una pensión.

En apoyo a su independencia económica, este programa otorga 3 mil pesos cada dos meses, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que representa 18 mil pesos anuales, distribuidos en seis pagos.