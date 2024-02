'Vamos al doctor', le dijeron a Florecita y la abandonaron en un asilo de Juárez

Ciudad Juárez.- Honrarás a tu padre y a tu padre y a tu madre, estípula uno de los mandamientos en la creencia religiosa y pudiera decirse que se trata incluso de un deber moral, pero si se quiere dejar de lado lo religioso, entonces podríamos decir que debería existir un agradecimiento para aquellos que durante la niñez de sus hijos dieron todo por su protección y crecimiento.

Pero hay muchos casos en los que no es así, y por eso los asilos cada vez se llenan de adultos abandonados por sus hijos, porque para ellos representan “una carga”, no tienen tiempo para cuidarlos por diversos pretextos, y los más triste es que han sido varias las personas a las que solamente las llevaron a morir ahí, según la experiencia vivida por Laura Meléndez, encargada de uno de los asilos en esta ciudad.

"A mí me ha tocado ver aproximadamente a unas 10 personas fallecer, algunos muy rápido. Por ejemplo, a una que duró muy poquito, una señora que trajeron en la tarde y nosotros dijimos que venía muy mala (...) desgraciadamente en la madrugada falleció porque ella venía muy mal”, comenta Meléndez.

Florecita es una de las más de 20 personas que viven, quizás la última etapa de sus vidas en el abandono dentro del asilo, pues lo que más duele en su corazón no es tanto el lugar y las condiciones, sino que sus hijos primero la llevaron con engaños y ya no volvieron por ella.

“En junio 16 cumplo dos años”, recuerda Florecita.

¿Quién la trajo aquí?

"Mi hija, la doctora en derecho, sí, porque me accidenté y soy parapléjica, me quebré la cadera, me trajo, que era lo más viable, me trajo engañada, me dijo que iba a ver a un médico y no es cierto… me trajeron con engaños", dijo Florecita.

Con una mente bastante lúcida, más allá de su discapacidad física, Florecita recuerda cada pasaje, no solo de su vida personal, sino de la historia de esta ciudad y lo más importante, la vida de sus tres hijos, todos con una prominente carrera profesional, muy alejados de las carencias que ella vive.

“Patricia quedó de venir hace como un mes y no viene y ella es doctora en derecho, da clases en la universidad, es juez primero de lo penal, es brillante, son brillantes mis hijos, y quedó de traerme un perfume y no me lo ha traído. Mi hijo está en Chihuahua, aquí dejó la ciudad por la violencia o por lo que quieras. Está en Chihuahua, de vez en cuando por teléfono me habla, nada más”, comentó.

"Pero, día a día, miro con mucha esperanza, miro la ventana, veo la puerta y digo van a venir mis hijos y no... Pasan días y días. Eso no me amarga, me entristece”, agregó Florecita.

En el asilo ubicado en la calle Constitución e Insurgentes, reciben a los adultos cuyas familias los abandonan, son muy pocos a los que sus parientes sí los visitan cuando menos una vez por semana y están al pendiente de su salud, pero Flor y otros 11 casos más no corren con esa suerte.

Por lo anterior, la visitas de quienes tengan el tiempo de acudir con ellos, es muy preciado y más si llevan tiempo tan solo para escucharlos.

De acuerdo con la Secretaría de Salud Estatal, en el Hospital General de esta ciudad es frecuente que haya pacientes adultos a quienes sus hijos internan por alguna cuestión médica y pretenden abandonarlos, ya que se han tardado hasta dos días (tras su alta) en hallarlos para que vayan por ellos y esa también es una forma de violencia hacia ellos.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) señaló que tan solo durante el 2023, rescató a 20 ancianos en total abandono, a quienes canalizaron a diversos refugios. También se documentaron 114 casos de adultos que se extraviaron, la gran mayoría tras el descuido de sus parientes, se salieron de sus casas y ya no supieron cómo regresar.

Asimismo, la SSPM informó que la corporación también liberó a cuatro adultos que se encontraban sufriendo un severo maltrato por sus propios hijos o familiares cercanos.

“Que no nos abandonen, ¿tú abandonarías a tu mamá, a tu papá?”, cuestiona Florecita, mientras se limpia las lágrimas de sus ojos y se despide.