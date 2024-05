Ciudad Juárez.– A dos semanas de haber arrancado las campañas locales, el candidato a reelegirse como diputado local en el Distrito 08 por la coalición Morena-PT, Cuauhtémoc Estrada, señaló para Radio Net 1490 que, de retener su silla, seguirá impulsando la participación ciudadana.

Lo anterior pues el también coordinador de la bancada del partido guinda en el Congreso del Estado recalcó que ha sido uno de los principales impulsores de las mecánicas del presupuesto participativo en esta fronteriza Ciudad Juárez.

No obstante, reiteró que dentro del mencionado sector existen problemáticas fuertes como la falta de transporte, de pavimento y de espacios en los planteles escolares. Esta última carencia, cabe recordar, se ha recrudecido en los últimos dos años.

"Mi distrito, que es del suroriente, todavía tiene colonias tradicionales y tiene fraccionamientos más modernos. La necesidad principal es la pavimentación, hay colonias de 50 años sin pavimentación y los espacios en las escuelas. Nos hemos topado muchos casos donde no hay cupo suficiente y, en el caso particular de Riberas no hay preparatorias. El trasporte publico sigue siendo una de las necesidades más apremiantes de la sociedad en aquella zona. Hay gente que tiene que caminar hasta 16 cuadras para tomar una rutera, ese es otro gran reclamo", añadió el aspirante.