Ciudad Juárez.– Ante las dudas de los padres de familia sobre la obligación de presentar la cartilla de vacunación en este regreso a clases, la Subsecretaría de Educación y Deporte ( SEyD) informó que sí es un requisito, pero los alumnos podrán ingresar a las aulas respetando su derecho a la educación.

El subsecretario Maurilio Fuentes Estrada informó que habrá un periodo de prórroga para que los padres de familia puedan llevar a sus hijos a vacunar y luego se tomarán medidas en las escuelas.

“Sí se les está pidiendo la cartilla, no los estamos regresando; queremos que todo mundo se vacune, si en una escuela tenemos algún brote y no están vacunados, se nos generaría un problema serio”, declaró el subsecretario.

Precisó que la instrucción fue dirigida por la gobernadora Maru Campos Galván, el secretario de salud Gilberto Baeza y el secretario de Educación Hugo Gutiérrez para tomar las precauciones necesarias por la seguridad y salud de los alumnos, así como de los docentes y personal de los espacios educativos.

“Se les está avisando en todas las escuelas cuando llegan con los niños, si no traen la cartilla de vacunación, se les deja entrar, no hay problema, pero sí se les convoca a lo que hay que hacer, dándoles todas las facilidades”, explicó.

El funcionario estatal destacó que la aplicación de la vacuna es gratuita y está disponible en los 23 centros de salud, así como en los módulos de vacunación y en los puntos instalados en el IMSS y el Issste.