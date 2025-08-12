Ciudad Juárez.- En lo que va del mes de agosto, Ciudad Juárez ha reportado cinco casos confirmados de sarampión, mientras que los tres niveles de gobierno trabajan en una campaña intensiva de vacunación con módulos accesibles para la población. El objetivo, frenar el riesgo de contagio a través de la población protegida.

El reporte diario de sarampión que emite la Secretaría de Salud detalla que al 11 de agosto suman 3 mil 736 casos confirmados, lo que representa 202 contagios más que al cierre del mes de julio. El 3.3 por ciento de los pacientes aún no se han recuperado.

El número de personas hospitalizadas por sarampión bajó de 21 el 30 de julio a 10 el 11 de agosto. La incidencia de fallecidos se mantiene en 13 defunciones ocasionadas por complicaciones de la enfermedad.

El doctor Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salud II Juárez informó que la estrategia de disponer módulos de vacunación en centros comerciales y puntos concurridos por la comunidad tienen el objetivo de blindar a la población con la cobertura de vacunación.

En coordinación con los tres niveles de gobierno, al cierre del mes de julio, el Gobierno del Estado inició una nueva estrategia de vacunación en la que colabora personal del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece) y el Servicio Nacional de Salud Pública para exhortar a la población a que se aplique el biológico.

Histórico del brote en Chihuahua

Al inicio del brote, la Secretaría de Salud informó que los contagios en la entidad tendrían relación con el contacto con pacientes infectados a finales de enero en la región de South Plaines, Texas.

A mediados del mes de febrero se reportaron los primeros casos de contagio en diferentes municipios del Estado, siendo Cuauhtémoc, Chihuahua y Nuevo Casas Grandes los que han liderado la incidencia de contagios desde el inicio del brote. El 31 de marzo del 2025 se confirmó el primer caso de sarampión en Ciudad Juárez, en un niño de un año de edad.

Al corte del 11 de agosto, la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua contabilizó al menos un caso positivo en 47 de los 67 municipios de la entidad. Juárez se encuentra dentro del top 10 de los municipios afectados, con un total de 110 contagios confirmados.

Vacunación, la estrategia

La coordinadora de Vacunación Universal del Distrito de Salud II Juárez, Karla Villegas, explicó que la vacuna que estará disponible en los módulos abarcará al grupo de uno a 49 años de edad, por lo que se solicita a la población que acudan con sus cartillas nacionales de vacunación o comprobantes de vacunación previos para la aplicación del refuerzo en los casos que corresponda.

La población puede acudir a cualquiera de los 23 centros de salud que, en su mayoría operan de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde; algunos cuentan con horario extendido, como el centro de salud Galeana, en la calle Tlapa y Mezcala que atiende hasta las 7:00 de la tarde.

En colaboración con la estrategia estatal de vacunación, en los 41 centros comunitarios del Municipio también se han habilitado módulos para la aplicación del biológico de forma gratuita.

Denise Ahumada

Además, lo diferentes sistemas de salud, tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado (Issste) cuentan con módulos y campañas de vacunación activos.

En los módulos de vacunación del IMSS se ofrece información de cuándo se debe vacunar, siguiendo el esquema de vacunación: la primera dosis se aplica a niños y niñas a partir de un año de edad; a los 18 meses se aplica el refuerzo. En caso de no aplicarse la de refuerzo, a los seis años corresponde una nueva dosis.

Actualmente, con el objetivo de reforzar la inmunidad de la población y frenar el riesgo de contagio, la Secretaría de Salud del estado lleva a cabo la vacunación también en personas de 10 a 49 años en caso de que no haya sido aplicada ninguna dosis en el esquema de vacunación regular.

Entre los síntomas que puede presentar una persona y se debe sospechar de sarampión para realizar las pruebas de diagnóstico y el tratamiento se encuentran:

- Fiebre alta.

- Tos.

- Secreción nasal.

- Ojos llorosos y rojos.

- Erupción o salpullido.

- Manchas blancas en la boca y parte interna de las mejillas.

En los casos graves, el sarampión se puede complicar con cuadros de neumonía, causar daño cerebral, sordera, parto prematuro, bebés con bajo peso al nacer e incluso la muerte.

La enfermedad de sarampión es altamente contagiosa y grave, es causada por el virus Morbillivirus y se transmite a través de las gotitas de saliva de una persona infectada al hablar, toser o estornudar. El virus puede permanecer en las superficies siendo activo y contagioso hasta por dos horas.