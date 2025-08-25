Ciudad Juárez.– La vacunación permite proteger a los niños y niñas de enfermedades graves, por lo que antes de que terminen las vacaciones de verano, la Secretaría de Salud ha promovido que las familias completen el esquema de vacunación, y especialmente tengan cobertura contra el sarampión.

El Distrito de Salud Juárez II precisó que existe colaboración con las escuelas de la ciudad y desde antes de que terminara el ciclo escolar anterior se avanzó con el 60 por ciento de cobertura en las escuelas y se espera ampliar el porcentaje con la aplicación del biológico en centros comerciales.

La dependencia de salud informó los módulos en los que se instalará el personal de vacunación durante la semana del 25 al 29 de agosto, con atención de 11:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

S-Mart Aztecas.

S-Mart Monte Blanco.

S-Mart Oasis (solo de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde).

S-Mart Ponciano (solo de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde).

Plaza Jilotepec.

Plaza Alameda Iglesias.

Mi Plaza Libramiento.

La vacuna contra el sarampión está dirigida a personas desde los seis meses de edad hasta los 49 años, para ampliar su protección contra esta enfermedad viral que es altamente contagiosa.

En caso de requerir otras dosis además del sarampión, las familias pueden acudir a cualquiera de los 23 centros de salud que, en su mayoría, operan de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 2:30 de la tarde. Algunos cuentan con horario extendido, como el centro de salud Galeana, en la calle Tlapa y Mezcala que atiende hasta las 7:00 de la tarde.

Además de los centros y módulos instalados por la Secretaría de Salud del Estado, se cuenta con la red de vacunación en las clínicas y módulos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como del Instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado (Issste).