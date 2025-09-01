Ciudad Juárez.– Este lunes 1 de septiembre los cruces internacionales se encuentran despejados debido a la suspensión de labores en la vecina ciudad de El Paso, Texas.

Con motivo del Labor Day (Día del Trabajo), la demanda en los cruces internacionales se mantiene a la baja, por lo que los tiempos de espera son mínimos.

Lo anterior se constató mediante un recorrido realizado por Netnoticias en los principales cruces.

En el puente Libre no se registran filas, por lo que el tiempo de espera es mínimo. Situación similar se presenta en los puentes Zaragoza y Santa Fe.

El reporte en tiempo real se puede consultar a través de este enlace.