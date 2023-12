Va Pedro Matus a las encuestas del PT para síndico en Juárez

Ciudad Juárez.- Luego de que este martes iniciaran de manera oficial las precampañas a diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas en Chihuahua, el regidor por el Partido del Trabajo (PT), Pedro Matus informó haber sido seleccionado para ir a las encuestas para síndico de Juárez.

Cargando...

En entrevista para Netnoticias.mx, Matus dijo sentirse honrado de que el PT le brinde la confianza para contender por la precandidatura a la Sindicatura en la frontera, señalando que se siente confiado en el trabajo realizado como regidor.

“Apenas se va a realizar la encuesta, lo cierto es que me siento honrado porque mi partido ha confiando en mi, me propusieron ir a las encuestas y sé que hay simpatía con la población. La figura del síndico es muy importante, es quien cuida el erario público y me siento más que nada comprometido con el pueblo de Juárez, porque queremos que el ejercicio se haga conforme a lo establecido y no se caiga en excesos; en ese sentido, siento un compromiso muy grande y vamos ver la encuesta que viene que es en dos meses a ver cómo nos va, pero yo creo que muy bien”, dijo.

Ante el cuestionamiento de quienes más podrían aparecer en las encuestas, el regidor señaló que otro de los perfiles que se han contemplado es el de Ana Estrada, también para la Sindicatura Municipal, así como el de Hugo Avitia, este último para alguna diputación.

Cargando...

“Antes que nada se revisan los perfiles, vamos en coalición y en ese sentido hay puestos que ya están designados y algunos se van a reelegir (…) Es un camino largo, no llevamos prisa, tenemos paso firme y seguro, vamos ver cómo nos va en la meta”, reiteró el regidor.

También resaltó que como integrante de la fracción edilicia, en la comisión de Desarrollo Social siempre ha estado atento de las necesidades de la gente, visitando diferentes colonias para buscar solución a sus necesidades como alumbrado, bacheo, transporte, entre otras.