Va 8 años en prisión por ultimar a golpes a hombre en colonia Pancho Villa

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte, informó en un comunicado que obtuvo una sentencia de ocho años de prisión, dictada por un juez de Control del Distrito Judicial Bravos, contra de Juan Ernesto R. M., por el delito de homicidio calificado.

Los Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida, expusieron elementos de prueba para demostrar la participación del sujeto en el crimen cometido el 21 de diciembre de 2021, en el eje vial Juan Gabriel y Pavorreal, de la colonia Pancho Villa en Ciudad Juárez.

“De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Juan Ernesto R. M., golpeó a José Luis C. A., con una tabla hasta causarle la muerte, hechos por los que fue detenido el 26 de febrero del 2023, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación con una orden de aprehensión”, explicó el comunicado.

Ante el cúmulo de evidencias, Juan Ernesto R. M., solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal para recibir en un procedimiento especial abreviado la sentencia que purgará en el Cereso número 3 de Ciudad Juárez.