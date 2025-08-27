Ciudad Juárez.– La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ) iniciará en septiembre un programa de especialidad en semiconductores. René Gerardo Escobedo, profesor de la institución, dio a conocer a través de Canacintra que el objetivo es profesionalizar y capacitar a miembros de la comunidad industrial en esta área.

La especialidad está dirigida a ingenieros eléctricos, electrónicos e ingenieros ya vinculados con la industria de semiconductores que deseen especializarse. Como requisito, la universidad solicita que los aspirantes estén titulados y cuenten con cédula profesional, se puntualizó.

“De tal manera que les permita brindar soluciones a través de la investigación aplicada y la innovación tecnológica. Además, este es un esfuerzo que la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez impulsa para potenciar el ramo de los semiconductores”, expuso el profesor.

El programa comenzará en septiembre y la UTCJ aún recibe solicitudes de las y los interesados. La ficha de admisión tiene un costo de 568 pesos, ya que se requiere atender una entrevista y presentar un examen de admisión, por lo que las y los aspirantes todavía pueden acercarse a la universidad.

La UTCJ se ubica en avenida Universidad Tecnológica 3051, colonia Lote Bravo, C.P. 32695.