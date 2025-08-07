Usurpador de funciones cae en Juárez: Fingía ser de Desarrollo Urbano

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Edgar G. V. por su presunta responsabilidad en el delito de usurpación de funciones.

Policías que patrullaban en la colonia Libertad, atendieron el reporte del propietario de un negocio quien dijo que le estaban pidiendo dinero en su establecimiento comercial ubicado en el cruce de las calles Cuicuilco y Albastro.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la víctima, quien es dueño de un centro de compra y venta de metales y autopartes, el cual manifestó que un sujeto llegó a su establecimiento, haciéndose pasar por un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Urbano, solicitándole pagos para la elaboración de un permiso que permitiría a su negocio tener las regulaciones necesarias para operar con normalidad.

Por lo que al atender la denuncia ciudadana, los policías pusieron bajo arresto a quien se identificó como Edgar G. V. de 50 años, al cual entretuvieron los empleados del lugar en lo que llegaban los elementos.

"El hombre arrestado fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que determinen las responsabilidades correspondientes y o lo que resulte", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).