Ciudad Juárez.- Con la proyección de brindar servicio a 18 mil usuarios, el tramo ampliado con nueve estaciones del servicio de transporte Juárez Bus en su línea BRT 1 tiene seis semanas en operación y los pasajeros manifiestan que entre los principales beneficios que han obtenido se encuentran el ahorro y la rapidez en sus traslados.

En un recorrido realizado por Netnoticias en la ruta completa que va desde la presidencia municipal en la calle Francisco Villa, hasta la calle Puerto Tarento, cerca de la Secundaria Federal número 21, se pudo observar afluencia de usuarios en diferentes horarios.

En el caso del tramo de 10 kilómetros de la ruta que fue habilitado a partir del 18 de julio, recabamos testimonios de los usuarios que compartieron los beneficios obtenidos de contar con transporte público cerca de sus casas, escuelas y trabajos. Abarca el tramo y las estaciones:

- Sierra Tarahumara.

- Puerto Obaldía.

- Bahía de Kino.

- Jumanos.

- Santiago Troncoso.

- Custodio de la República.

- Desierto de Libia.

- Desierto de Kavir.

- Puerto Tarento.

Danna, una joven de 18 años de edad vive en Parajes de Oriente, en donde toma el transporte para llegar al plantel 128 del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cbtis) ubicado en el bulevar Zaragoza y calle Mora compartió que ha vivido un cambio.

Denise Ahumada

“Antes usaba la ruta Tierra Nueva, pero muchas veces no pasa y a veces me llevaban, o usaba la otra ruta Juárez Zaragoza y caminaba desde la Henequén. Me ha servido muchísimo, antes me tenían que llevar desde mi casa hasta Soriana y es mucho gasto. La verdad, ahorro, porque antes eran como 100 pesos de un solo viaje de ida, más el regreso porque en la noche no había transporte”, compartió la joven a los micrófonos de Netnoticias.

Al utilizar el transporte dijo que se ha sentido segura, y precisó que, al llegar a las estaciones, debido a que cuentan con guardias, se ha sentido tranquila y sin miedo de que algo malo pueda pasar.

Denise Ahumada

La disponibilidad del transporte con horario ampliado y con unidades de paso periódico han permitido a los usuarios tener certeza de que habrá camiones para trasladarse, desde la madrugada.

“Esta mejor que los otros fácil, se ahorra mucho tiempo. Lo uso desde aquí en la calle Sierra Tarahumara hasta la calle Mora y bulevar Zaragoza, llego como en 20 minutos. Es una muy buena opción, está todo mejor, yo lo agarro a las 4:30 de la mañana, respecto a otros transportes es mucho mejor, nada que ver”, declaró el señor Carlos, quien afirmó que recomendaría el Juárez Bus para que otras personas lo puedan usar.

Denise Ahumada

En el trayecto que este medio recorrió a bordo de una de las unidades pudo observar a una madre de familia con cuatro menores de edad, quienes viajaban cada uno con espacio, sentados en su lugar y con el beneficio de viajar con clima y no expuestos a las temperaturas que en el exterior superan los 30 grados centígrados.

Entre las principales observaciones compartidas por los usuarios se encuentra el ahorro, así lo comentó Jesús, quien volvía de su trabajo ubicado entre el bulevar Independencia y Henequén, punto desde el cual antes no había más opciones de transporte, solo caminar o taxis de plataforma.

“Mucho mejor, porque antes era puro trayecto de Uber y ya con lo del tramo de ahorita que ya está, lo habilitaron y todo, es más económico y más accesible. Antes eran 120 en un día de Uber, ahora eso mismo rinde toda la semana en el Juárez Bus”, compartió.

Respecto al uso del transporte, dijo que aún hay personas que se están acostumbrado a usarlo y apuntó que no todos tienen su tarjeta para abordar.

“Hay mucha gente que apenas está acostumbrando porque antes era usar efectivo, y ahorita no, ya es de pura tarjeta, más que el efectivo”, comentó el usuario.

Las tarjetas generales están disponibles en los cajeros de cada estación, mientras que las personas con uso prioritario como adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad e integrantes de comunidades indígenas deben acudir a los Centros de Atención de Movilidad (CAM) para obtener su tarjeta personalizada.

Las oficinas fijas atienden de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, se encuentran ubicadas en las oficinas de Gobierno del Estado en Pueblito Mexicano; calle Aserraderos y Eje Vial; y en el Parque Central.

La tarjeta preferencial les otorga un descuento del 50 por ciento del pasaje, por lo que los usuarios pagan seis pesos por cada viaje. Los requisitos para tramitarla son:

Identificación oficial vigente, escolar o de discapacidad (según sea el caso).

Adultos mayores deben tener 60 años cumplidos.

Estudiantes deben presentar constancia de estudios, pago de inscripción escolar.

- Las personas de algún grupo étnico deben presentar su acta de nacimiento y presentar su comprobante de registro ante la Secretaría de Pueblos Indígenas (ubicada en el Parque Central Poniente).

Además, en su más reciente ampliación de servicios, el Juárez Bus ofrece la opción de que los usuarios recarguen sus tarjetas en las cerca de 300 tiendas de la cadena Del Rio y Superette.