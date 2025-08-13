Usuarios de BanCoppel denuncian fraudes y robos en cajeros

Ciudad Juárez.- Entre dos y tres usuarios de las tarjetas BanCoppel llegan diariamente a las oficinas en Juárez de la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para denunciar que fueron víctimas de una estafa y robo de su tarjeta en los cajeros de la institución.

Salvador López, jefe de la oficina de Condusef en Juárez, mencionó que desde abril empezaron a notar la presencia de estos casos (ladrones y “talladores” de tarjetas), pero fue en junio cuando la cantidad aumentó de manera considerable.

El funcionario detalló el modus operandi de los estafadores:

"Se trata de usuarios que, al acudir a los cajeros de BanCoppel, les roban su tarjeta o se las cambian sin que se den cuenta. El delincuente observa el NIP que el usuario teclea; por eso después pueden hacer retiros, compras físicas o por Internet, e incluso hay personas a las que les sacan créditos", detalló.

En esta estafa, los delincuentes son conocidos como “talladores” porque se acercan cuando las personas intentan hacer un retiro y les comentan que el cajero está fallando o que no se cerró bien la sesión. Entonces piden o arrebatan la tarjeta diciendo que deben limpiarla o “tallarla” del chip para que pueda detectarla el cajero, agregó López.

Cortesía

El portavoz de Condusef admitió que esto es más que una mala actuación del banco: se trata de un delito de robo que debe atender la Fiscalía General del Estado. Aunque Condusef recibe a los usuarios y sus quejas, el banco puede declarar improcedente la denuncia, porque, conforme al contrato firmado, el usuario es responsable del uso de su tarjeta y de su NIP.

Según Condusef, los delincuentes eligieron esta tarjeta porque incluye el dato del CVV (Código de Valor de Verificación), que permite realizar compras en línea.

Por ello, Condusef hace las siguientes recomendaciones:

Al acudir al cajero, observar que no haya personas cerca; si alguna situación genera desconfianza, acudir a otro cajero o regresar en otro momento.

Tapar el NIP con la mano para que nadie más lo vea y evitar que otras personas puedan apoderarse de la tarjeta y realizar retiros, compras físicas o sacar créditos.

Si la tarjeta trae CVV, se puede rayar y tener el número anotado en un lugar seguro para que no se hagan compras en línea.

En cuanto se detecte el robo de la tarjeta, bloquearla de inmediato desde la banca móvil, o llamar al banco para reportarla y posteriormente acudir a la Fiscalía a denunciar el robo.

Las oficinas de Condusef en Juárez se encuentran en el segundo piso del centro comercial Galerías Tec y atienden sin previa cita, en un horario de 8:30 a 16:00 horas.