Ciudad Juárez.– Esta semana, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) superó las 50 quejas en contra de empresas funerarias de la ciudad. Los usuarios buscan cancelar sus contratos futuros para cremaciones, informó Omar Miramontes, jefe de la oficina de Profeco en Juárez.

Las quejas se presentan en el marco del caso del crematorio Plenitud, donde fueron localizados 383 cuerpos que debieron ser cremados y, en cambio, fueron ocultados y apilados en condiciones insalubres dentro de las instalaciones.

De acuerdo con la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en Juárez, los procesos están dirigidos contra ocho personas morales, que representan aproximadamente cinco establecimientos funerarios, todos independientes de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado.

Se espera que en septiembre inicien las audiencias de las primeras quejas. En estas, el proveedor expondrá sus argumentos y los consumidores sus reclamaciones, dentro del proceso natural de resolución.

“Reforzamos que Profeco está del lado del consumidor y los apoyaremos con todas las atribuciones posibles”, aseguró el funcionario.

La Profeco ha analizado diversos contratos, la mayoría con vigencia de más de diez años. Según la oficina federal, los términos encontrados son los convencionales y no hay nada fuera de lo común; sin embargo, cada queja dictará el avance de su expediente.

El jefe de Odeco explicó que la función de Profeco es atender la relación consumidor-proveedor, revisando precios, contratos de adhesión, entre otros aspectos. Al iniciar un procedimiento, se analizan conforme a derecho los detalles de cada contrato.

La mayoría de las quejas buscan cancelar contratos vigentes. Cada proceso de queja individual tarda entre 3 y 5 meses en resolverse en esta dependencia federal.

“Las puertas de Profeco siguen abiertas para brindar atención y recibir quejas de los consumidores que lo deseen”, concluyó Miramontes.